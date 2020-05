Επεισόδια στη Μινεάπολη: To Twitter έκρυψε σχόλιο του Τραμπ για «εκθείαση βίας»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP- Reuters

«Δεν μπορώ να καθήσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία Μεγάλη Αμερικανική Πόλη, την Μινεάπολις. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ο Ριζοσπάστης Αριστερός Δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά...», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

«...Αυτοί οι αγροίκοι προσβάλλουν την μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω να συμβαίνει αυτό. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη Τιμ Ουόλτς και του είπα ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν τα πυρά. Ευχαριστώ!»

Το μήνυμα του Τραμπ μπορεί να διαβαστεί μόνο αν γίνει κλικ επάνω στο σημείωμα του Twitter περί εκθείασης της βίας. Το Twitter διευκρινίζει στο thread ότι η πλατφόρμα ανέλαβε δράση «με στόχο να εμποδισθεί η παρακίνηση και άλλων στην διάπραξη βίαιων πράξεων».

Η ενέργεια του Τwitter έρχεται την επομένη της υπογραφής από τον αμερικανό πρόεδρο εκτελεστικού διατάγματος με σκοπό την τιμωρία του Twitter, του Facebook και του Google για συμπεριφορά που ο Τραμπ θεωρεί ότι συνιστά «επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου».

Η τελευταία αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν ανέχεται να επικρίνεται, ξεκίνησε όταν το Twitter επισήμανε ως παραπλανητικούς τους αναρτημένους στην πλατφόρμα ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η επιστολική ψήφος αφήνει περιθώρια εκλογικής νοθείας και προειδοποίησε τους χρήστες να ελέγχουν την αξιοπιστία των αναρτήσεων.

Twitter's response to Trump's tweet: It is hidden by a notice from Twitter -- but is still viewable behind the notice. "This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence." https://t.co/CKV4kR6rjf