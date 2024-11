Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Πέντε τραυματίες, 62 προσαγωγές για την επίθεση σε οπαδούς της Μακάμπι - Εξετάζονται πληροφορίες για ομήρους

Το πρώτο αεροπλάνο, που θα επαναπατρίσει Ισραηλινούς πολίτες από το Άμστερνταμ, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος των ισραηλινών αερολιμενικών αρχών Λίζα Ντβιρ.

Το αεροσκάφος αναμένεται στο Άμστερνταμ τις πρώτες απογευματινές ώρες

.

Η Ισραηλινή υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ ζήτησε από τον Ολλανδό ομόλογό της Μπάρι Μάντλενερ θα εγγυηθεί την "ασφαλή μεταφορά των επιβατών από τα ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο".

Ζήτησε επίσης το αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ να παραμείνει ανοικτό το βράδυ αυτό το Σαββατοκύριακο και να δοθούν "όλες οι απαραίτητες άδειες" στα αεροπλάνα για την απομάκρυνση των Ισραηλινών.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως απαγορεύεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να μεταβαίνουν στην Ολλανδία μέχρι νεωτέρας.

Dozens of Arrests have been made so far by Police in Amsterdam, with at least 25 Jewish Soccers Fans said to have been Injured. However, Dutch Authorities have stated that claims made on Social Media of Kidnappings are False, though several Phones have been Stolen. pic.twitter.com/gAxgngl0Ts