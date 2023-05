Επεισόδια στο Κόσοβο: Τραυματίστηκαν 11 Ιταλοί στρατιώτες του ΝΑΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρει η ιταλική Corriere della Sera, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με Σέρβους διαδηλωτές “κάποια περιπολικά απομονώθηκαν και ζήτησαν βοήθεια από το προσωπικό της KFOR, συμπεριλαμβανομένου του ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού, και άρχισαν να πυροβολούν”.

Αποτέλεσμα ήταν 25 στρατιώτες να τραυματιστούν, εκ των οποίων 11 Ιταλοί, με τρεις εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση, με εγκαύματα από βόμβες μολότοφ και κακώσεις, αλλά η ζωή τους δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

41 NATO KFOR soldiers have been injured after clashes in #Zvecan .

Με μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργόςΤζόρτζια Μελόνι μέσω του Γραφείου Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης εξέφρασε τη συμπαράστασή της:

«Εκ μέρους μου και εκ μέρους της κυβέρνησης, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα εγγύτητας στους Ιταλούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τις αναταραχές στο Κοσσυφοπέδιο. Εκφράζω επίσης την πιο σθεναρή μου καταδίκη για την επίθεση που έλαβε χώρα κατά της αποστολής της KFOR στην οποία συμμετείχαν επίσης στρατιώτες από άλλα έθνη. Αυτό που συμβαίνει είναι απολύτως απαράδεκτο και ανεύθυνο. Δεν θα ανεχθούμε περαιτέρω επιθέσεις κατά της KFOR. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κάνουν αμέσως ένα βήμα πίσω, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των εντάσεων. Η δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης για ειρήνη και σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι μέγιστη και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους συμμάχους μας. Επιβεβαιώνω την εγγύτητά μου προς τον ιταλικό στρατό και την έντονη ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό και το αξιέπαινο πνεύμα υπηρεσίας που επιδεικνύουν σε όλες τις περιστάσεις».

Επίσης ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, ΑντόνιοΤαγιάνι, μέσω tweet, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους στρατιώτες της αποστολής, υπογραμμίζοντας πως “ο Ιταλικός Στρατός συνεχίζει να δεσμεύεται για την ειρήνη”.

Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione KFOR rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani di cui 3 in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari ???? continuano ad impegnarsi per la pace