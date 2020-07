Επεισοδιακές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σόφια - Τρεις τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Στο μεταξύ, προβοκάτορες αποπειράθηκαν να παρεισφρήσουν στο κτίριο του κοινοβουλίου», που βρίσκεται πλάι στην έδρα της κυβέρνησης, έσπασαν παράθυρα και «πέταξαν μπουκάλια γεμάτα με εύφλεκτο υγρό και κόκκινη μπογιά εναντίον αστυνομικών», συνέχισε.

Έξι ύποπτοι συνελήφθησαν, είπε ο Ζλατάνοφ.

«Μικρές ομάδες υποστηρικτών ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλοι υποκινητές προσπάθησαν να προκαλέσουν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς», εξήγησε.

