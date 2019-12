Επεισοδιακές διαδηλώσεις έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι διαδηλωτές είναι ένστολοι μαχητές της πολιτοφυλακής Χασντ αλ-Σάαμπι, συνασπισμού σιιτικών φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών δυνάμεων στον οποίο ανήκουν οι μονάδες της Χεζμπολάχ, οι οποίες και ήταν ο στόχος των αμερικανικών επιδρομών. Στην διαδήλωση συμμετέχουν και γυναίκες που κρατούν σημαίες του Ιράκ, αλλά και της πολιτοφυλακής.

Κρατώντας πανό που γράφουν «Το Κοινοβούλιο πρέπει να διώξει τις αμερικανικές δυνάμεις, διαφορετικά θα τις διώξουμε εμείς», «Κλείστε την αμερικανική πρεσβεία στην Βαγδάτη», οι διαδηλωτές φώναξαν «η Αμερική είναι ο μεγάλος Σατανάς».

Το αντιαμερικανικό αίσθημα ενισχύθηκε στο Ιράκ μετά τις αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τον θάνατο Αμερικανού κατά την επίθεση με ρουκέτα κατά βάσης στο Ιράκ. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, όμως η Ουάσινγκτον θεώρησε υπεύθυνη την σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η πολιτοφυλακή Χασντ αλ-Σάαμπι, η οποία βοήθησε την ιρακινή ηγεσία στις αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις, έχει ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Current situation in front of the #US Embassy in #Bagdad in the Green Zone. pic.twitter.com/wm0LG3hLTt