Eπεισόδιο στον εναέριο χώρο της Ν. Κορέας - Προειδοποιητικά πυρά κατά ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει ότι στα μέσα του Ιουνίου, νοτιοκορεατικά μαχητικά είχαν απογειωθεί εκτάκτως για να αναχαιτίσουν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95.

Κατά τη Σεούλ, το στρατιωτικό αεροσκάφος που αναχαιτίστηκε ήταν ένα από τα τρία ρωσικά που εισήλθαν στη Ζώνη Εντοπισμού Αεροπορικής Άμυνας (Korea Air Defense Identification Zone, KADIZ), δηλαδή την περιοχή ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας, νωρίτερα σήμερα το πρωί. Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας εισήλθαν επίσης στην KADIZ, πάντα σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Άμυνας.

JUST IN: South Korea defense ministry confirms its military fired warning shots after Russian aircraft violated its airspace pic.twitter.com/m4CP18NwPm