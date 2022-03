«Έπεσε» η Μαριούπολη: «Βρισκόμαστε στα χέρια των κατακτητών» λέει ο δήμαρχος

«Δεν είναι τα πάντα εντός των δυνάμεών μας», είπε χαρακτηριστικά ο Vadim Boychenko σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση της Ουκρανίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Δυστυχώς, βρισκόμαστε στα χέρια των κατακτητών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 160.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα εδώ, ενώ είναι αδύνατον να επιβιώσεις αφού δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση. Είναι πραγματικά τρομακτικό», είπε, ζητώντας την ολοκληρωτική εκκένωση του εναπομείναντος πληθυσμού της πόλης.

