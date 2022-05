«Έπεσε» η Μαριούπολη: Παραδόθηκαν οι Ουκρανοί μαχητές του Azovstal - Bίντεο

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η μάχη στη Μαριούπολη έληξε την Τρίτη, πολύ μετά την καταστροφή της ίδιας της πόλης, καθώς οι τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν καταφύγει στη χαλυβουργία Azovstal απομακρύνθηκαν προς τα ρωσικά εδάφη με λεωφορεία που έφεραν το ρωσικό πολεμικό έμβλημα «Ζ».

Δείτε βίντεο:

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal .

https://t.co/PDUL1FhXtL

Look like they are now pow. Transferred to Donetsk.