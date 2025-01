Επεστράφησαν στο Ισραήλ οι σοροί δύο ομήρων - πατέρα και γιου -που είχαν αιχμαλωστεί από τη Χαμάς

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αλ Ζαγιάντα μετά τον εντοπισμό των σορών του Γιούσεφ και του Χάμζα, που απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και οι σοροί τους επεστράφησαν χάρη σε μια ηρωική επιχείρηση των γενναίων στρατιωτών μας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Κατς.

Ο Γιούσεφ Ζαγιάντα απήχθη από μαχητές της Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, μαζί με τα τρία από τα παιδιά του, τον Χάμζα, τον 18χρονο Μπιλάμ και την 17χρονη Αΐσα, στο κιμπούτς Χολίτ. Ο Γιούσεφ παντρεμένος με δύο συζύγους, με 19 παιδιά, εργαζόταν εκείνη την ημέρα στο βουστάσιο του κιμπούτς. Ο Χάμζα, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, και ο Μπιλάλ, δούλευαν μαζί με τον πατέρα τους, ενώ η αδερφή τους Αΐσα ήταν μαζί τους εκείνο το πρωί.

Ο Μπιλάλ και η Αΐσα απελευθερώθηκαν μετά από συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς στις 30 Νοεμβρίου 2023.

Bodies of father and son hostages Youssef and Hamza Ziyadne found in Gaza, says family https://t.co/LlUkZ3RNn3