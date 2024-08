Επέστρεψαν στις ΗΠΑ οι κρατούμενοι που ανταλλάχθηκαν με τη Ρωσία

Η συμφωνία ανταλλαγής κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

Αρκετοί από τους κρατούμενους που άφησε ελεύθερους χθες Πέμπτη η Ρωσία, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη -ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν-, έφθασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε περί τις 23:40 (06:40 ώρα Ελλάδας) και τους αποφυλακισθέντες υποδέχθηκαν προσωπικά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

BREAKING: Three Americans have arrived in the US following a prisoner swap with Russia. Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva and Paul Whelan were greeted by President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. Read more: https://t.co/9MlTroPATF ?? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/31fo3oSz4B — Sky News (@SkyNews) August 2, 2024

The deal we made to bring home wrongfully detained Americans would not have been possible without our allies. They stepped up and stood by us. So for anyone who questions whether allies matter, today is a powerful example of why it’s vital to have friends in this world. pic.twitter.com/KSikbcgnUA — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

Ο Μπάιντεν, νωρίτερα, ανέβασε μία φωτογραφία στο Twitter με τους τρεις στο αεροπλάνο.

«Αφού υπέμειναν αφάνταστη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα, οι Αμερικανοί που κρατούνται στη Ρωσία είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και ξεκίνησαν το ταξίδι τους πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους», ανέφερε η λεζάντα του Μπάιντεν.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Από τη Ρωσία αφέθηκαν ελεύθεροι 16 άνθρωποι: τέσσερις για τις ΗΠΑ και 12 από τη Γερμανία, από τους οποίους ένας ήταν Λευκορώσος.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, παρέλαβε οκτώ κρατούμενους: τρεις από τις ΗΠΑ, δύο από τη Σλοβενία και από έναν από τη Νορβηγία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Μαζί τους και δύο ανηλικοι, παιδιά ενός ζευγαριού Ρώσων που είχαν συλληφθεί στη Σλοβακία.

Ήταν μία από τις πλέον σύνθετες ανταλλαγές κρατουμένων στην ιστορία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Δύσης και Ρωσίας είναι ίσως στο χειρότερο σημείο τους. Ωστόσο είναι και ένα από τα ελάχιστα πεδία στα οποία Δύση και Ρωσία βρίσκουν ένα πεδίο συνεννόησης.

BREAKING: The first pictures have been released of the Americans who are involved in the prisoner swap between the West and Russia.https://t.co/o6zIPfl5yb ?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hqdAQpY3we — Sky News (@SkyNews) August 1, 2024

Όπως σχολίασε ο Τζο Μπάιντεν για την απελευθέρωση των κρατουμένων, «η συμφωνία ήταν ένας άθλος της διπλωματίας.

«Συνολικά, διαπραγματευτήκαμε την απελευθέρωση 16 ανθρώπων από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων πέντε Γερμανών και επτά Ρώσων πολιτών που ήταν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα τους. Ορισμένες από αυτές τις γυναίκες και τους άνδρες κρατούνταν άδικα για χρόνια. Όλοι έχουν υπομείνει αφάνταστη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα. Σήμερα, η αγωνία τους έχει τελειώσει», είπε.

Σάλιβαν: Δεν βλέπουμε σύνδεση της ανταλλαγής κρατουμένων με δυνητικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η ευρείας κλίμακας ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα σε δυτικά κράτη με τη Ρωσία δεν έχει καμιά σύνδεση ή επίπτωση σε ενδεχόμενες διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Πέμπτη ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν σε δημοσιογράφους.

Ο κ. Σάλιβαν τόνισε πως «δεν βλέπουμε σύνδεση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση κρατουμένων και οποιαδήποτε δυνητική διπλωματική πρωτοβουλία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρούμε ότι αυτά τα δυο ζητήματα βρίσκονται σε διαφορετικές ράγες».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου πρόσθεσε πως η μια διαπραγμάτευση αφορούσε «το πρακτικό ζήτημα του να γίνει αυτή η ανταλλαγή», ενώ η δεύτερη είναι «πολύ πιο περίπλοκη», σε αυτήν «θα ηγηθούν οι Ουκρανοί», ενώ οι «οι ΗΠΑ θα διαβουλευθούν εντατικά με τους συμμάχους» για να υποστηρίξουν το Κίεβο «όταν είναι έτοιμο να κάνει βήμα εμπρός και να εμπλακεί σε αυτού του είδους τη διπλωματία».