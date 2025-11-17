Έπιασαν στην Ισπανία τον αρχηγό των «Λύκων» - Τον διαβόητο «βαρόνο» ναρκωτικών από τον Ισημερινό που είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του - Real.gr

Ο αρχηγός μίας εκ των μεγαλύτερων εγκληματικών οργανώσεων του Ισημερινού συνελήφθη στην Ισπανία, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Ντανιέλ Νομπόα.

Ο Γουίλμερ «Πίπο» Τσαβαρία, ηγετικό στέλεχος της διαβόητης συμμορίας Los Lobos (Οι Λύκοι), εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μάλαγα, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας.

Ο πρόεδρος Νομπόα δήλωσε ότι ο Τσαβαρία είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του, είχε αλλάξει ταυτότητα και είχε κρυφτεί στην Ευρώπη, συνεχίζοντας ωστόσο να κατευθύνει εγκληματικές δραστηριότητες στον Ισημερινό, όπως παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα και εντολές δολοφονιών. Η οικογένειά του είχε υποστηρίξει το 2021 ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή λόγω Covid.

Notorious Ecuadorian drug kingpin Wilmer ‘Pipo’ Chavarria arrested in Spain 4 years after faking his death https://t.co/z3PTOMVGD8 pic.twitter.com/SnDunz5AFO — New York Post (@nypost) November 17, 2025

Οι αρχές του Ισημερινού και των ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τους Los Lobos ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, που βρίσκεται στην Ισπανία μαζί με τις αστυνομικές αρχές, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική ημέρα» για τη χώρα.

Η οργάνωση υπολογίζεται ότι αριθμεί περίπου 8.000 μέλη και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές ομάδες στον Ισημερινό. Τον Ιούνιο του 2024, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την επέβαλε κυρώσεις, περιγράφοντάς τη ως ομάδα με «χιλιάδες μέλη» που έχει συμβάλει σημαντικά στην άνοδο της βίας στη χώρα.

Τα τελευταία χρόνια, η εγκληματικότητα και οι δολοφονίες έχουν εκτοξευθεί στον Ισημερινό, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης, με αντίπαλες συμμορίες να μάχονται για τον έλεγχο. Η χώρα δεν παράγει ναρκωτικά, αλλά γειτνιάζει με τους μεγάλους παραγωγούς, Περού και Κολομβία.

Ο πρόεδρος Νομπόα έχει υιοθετήσει σκληρή στρατιωτική γραμμή απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προεδρία του μέσα από αυτή την αντιπαράθεση.

Η σύλληψη συμπίπτει με το δημοψήφισμα που διεξάγεται στον Ισημερινό για αλλαγή του συντάγματος ώστε να επιτραπεί ξανά η παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα. Οι ΗΠΑ διατηρούσαν τέτοια βάση στις ακτές του Ειρηνικού έως το 2009, όταν ο τότε αριστερός πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα αρνήθηκε την ανανέωση της συμφωνίας και την απαγόρευσε συνταγματικά.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα περιοδεία σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισημερινού, ενώ ο πρόεδρος Νομπόα είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο BBC ότι επιθυμεί τη συμμετοχή αμερικανικών και ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων στον «πόλεμο» κατά των «ναρκο-τρομοκρατών».

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό, έχοντας αναπτύξει στρατεύματα και ναυτική δύναμη κρούσης με επίκεντρο το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε ύποπτα ναρκο-πλοία στις δύο περιοχές, με απολογισμό τουλάχιστον 80 νεκρούς — χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιάσει στοιχεία για τα άτομα που επέβαιναν στα πλοία. Νομικοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Πολλά μέλη των Los Lobos βρίσκονται ήδη στη φυλακή, με την οργάνωση να θεωρείται υπεύθυνη για ορισμένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια στις φυλακές του Ισημερινού. Παράλληλα, διατηρεί φερόμενους δεσμούς με το ισχυρό καρτέλ Jalisco New Generation του Μεξικού.