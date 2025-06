Επιχείρηση «Άγγελμα Νίκης»: Το μήνυμα Χαμενεΐ και η αντίδραση Τραμπ - Real.gr

Το Ιράν θα συνεχίσει τα αντίποινά του, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, ανέφερε απόψε ένας Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η Τεχεράνη έχει τον αναγκαίο ορθολογισμό ώστε να προσφύγει στη διπλωματία αφού τιμώρησε τον επιτιθέμενο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εάν οι ΗΠΑ επιδιώκουν διαπραγμάτευση, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν.

Στη βάση Αλ Ουντέιντ, που μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν, σταθμεύσουν χιλιάδες στρατιώτες καθώς αποτελεί το προκεχωρημένο γενικό επιτελείο της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom). Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και με την κυβέρνηση του Κατάρ, οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές στη βάση.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απευθείας πλάνα από μια διαδήλωση στο κέντρο της Τεχεράνης όπου οι συγκεντρωμένοι «γιόρταζαν» τα πυραυλικά πλήγματα στη βάση Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν «θάνατος στην Αμερική». Ακούγονταν επίσης κλάξον αυτοκινήτων.

⚡ Victory Celebration in Iran 🤷: Iranians gather at Valiasr Square in Tehran to celebrate Iran’s missile attacks on the US base in Qatar. Resistance songs against Israel and the US are played in the background pic.twitter.com/YVLMBJ9bQg — OSINT Updates (@OsintUpdates) June 23, 2025

Tο μήνυμα Χαμενεΐ και η αντίδραση Τραμπ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε στο X ότι το Ιράν δεν έβλαψε κανέναν – και δεν θα δεχτεί επίθεση «από κανέναν σε καμία περίπτωση». Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ λέει ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει στην επιθετικότητα κανενός και ότι αυτή είναι η «λογική» του ιρανικού έθνους.

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

Πολύ αδύναμη χαρακτήρισε την επίθεση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την οποία όπως είπε την περιμεναν και αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Truth Social:

«Το Ιράν απάντησε επίσημα στην εξολόθρευση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από εμάς με μια πολύ αδύναμη απάντηση, την οποία περιμέναμε και την αντιμετωπίσαμε πολύ αποτελεσματικά. Εκτοξεύθηκαν 14 πύραυλοι – 13 καταρρίφθηκαν και ένας «απελευθερώθηκε», επειδή κατευθυνόταν προς μια μη απειλητική κατεύθυνση. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι ΚΑΝΕΝΑΣ Αμερικανός δεν έπαθε τίποτα, και σχεδόν καμία ζημιά δεν προκλήθηκε. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα έβγαλαν όλα από το «σύστημά» τους, και δεν θα υπάρξει, ελπίζω, περαιτέρω ΜΙΣΟΣ. Θέλω να ευχαριστήσω το Ιράν που μας ειδοποίησε έγκαιρα, γεγονός που επέτρεψε να μην χαθούν ζωές και να μην τραυματιστεί κανείς. Ίσως το Ιράν μπορεί τώρα να προχωρήσει στην Ειρήνη και την Αρμονία στην περιοχή, και θα ενθαρρύνω με ενθουσιασμό το Ισραήλ να κάνει το ίδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Η επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ είναι η απόδειξη ότι το Ιράν απειλεί «όλον τον κόσμο», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν.

«Είναι μια πρόσθετη απόδειξη της εχθρότητας και της βίας και του γεγονότος ότι το Ιράν είναι ένα κράτος τρομοκράτης που απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων του, καθώς και όλον τον κόσμο», είπε ο εκπρόσωπος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το χρονικό της επιχείρησης «Άγγελμα Νίκης»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης «Αναγγελία της Νίκης» κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ του Κατάρ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με μια «καταστροφική και πανίσχυρη» πυραυλική επίθεση.

Στην ίδια ανακοίνωση η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είναι «μια μεγάλη αδυναμία και αγκάθι στο πλευρό του πολεμοχαρούς καθεστώτος των ΗΠΑ» και όχι ατού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι έπληξαν την αμερικανική βάση με έξι πυραύλους. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς την αμερικανική βάση στο Κατάρ.

A video released by Iranian media purportedly shows the moment Iranian missiles were fired toward US forces in Qatar. pic.twitter.com/pK86tILqVU — Iran International English (@IranIntl_En) June 23, 2025

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP. Ταυτόχρονα σύμφωνα με όσα ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στο Reuters, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στη βάση Αΐν Αλ Άσαντ στο Ιράκ.

صواريخ أيرانية تنزل على قاعدة العديد الامريكية في قطر. pic.twitter.com/ZSYZIJhabD — Jirah (@jirah_2) June 23, 2025

Ενήμερες για την επίθεση ΗΠΑ και Ντόχα

Το Ιράν συντόνιζε εκ των προτέρων τα χτυπήματά του στις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ με Καταριανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις Ιρανούς αξιωματούχους κάτι που φέρεται να οδήγησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Το Ιράν επιθυμούσε να προβεί σε συμβολικά αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις την Κυριακή, αλλά επεδίωκε επίσης να διασφαλίσει ότι και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν εύκολα να αποκλιμακώσουν, παρόμοια με την περίπτωση του 2020, όταν το Ιράν ειδοποίησε το Ιράκ πριν εκτοξεύσει πυραύλους σε αμερικανική βάση στο Ιράκ ως απάντηση στη δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολαϊμανί, ανέφεραν ακόμα οι αξιωματούχοι.

Επίσης το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω δύο διπλωματικών διαύλων, αρκετές ώρες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Κατάρ, σύμφωνα με μια υψηλόβαθμη περιφερειακή πηγή. Η Τεχεράνη είχε επίσης ενημερώσει και την Ντόχα για τις προθέσεις της.

Την πληροφορία ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ενήμερη για την επίθεση του Ιράν στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ επιβεβαίωσε και ένας δημοσιογράφος του Axios στην πλατφόρμα Χ. Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν εντοπίστηκε καμία ιρανική επίθεση σε καμία αμερικανική στρατιωτική βάση εκτός από το Κατάρ. Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, προσέθεσε.

Επίσης, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επίθεση του Ιράν εναντίον της αεροπορικής βάσης. Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η ιρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Παράλληλα και το Μπαχρέιν, το Ιράκ αλλά και το Κουβέιτ έκλεισαν «προσωρινά» τον εναέριο χώρο του μετά την επίθεση του Ιράν στην αμερικανική βάση στο Κατάρ.

BREAKING Reports indicate Iran informed the Qatar Government and the United States before launching missile attack on U.S. base today so personnel and equipment could be evacuated ahead of time “as to not drag the United States more directly into the fight.” pic.twitter.com/RYYJPYuBww — Conservative Brief (@ConservBrief) June 23, 2025

Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ θέλει ακόμα διπλωματική λύση στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «πάντα ενδιαφέρεται» για μια διπλωματική λύση με το Ιράν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο χθες για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Αν το ιρανικό καθεστώς αρνείται να εμπλακεί για μια διπλωματική και ειρηνική λύση, για την οποία ο πρόεδρος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, γιατί ο ιρανικός λαός δεν απομακρύνει από την εξουσία αυτό το απίστευτα βίαιο καθεστώς που τον καταπιέζει για δεκαετίες;» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στο Fox News.

Στη συνέχεια, δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου ότι έχουν σταλεί «δημόσια και ιδιωτικά» μηνύματα σε Ιρανούς μετά τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις «κατεστράφησαν ολοσχερώς». «Πρόκειται για μια επιχείρηση που τόσοι πολλοί πρόεδροι ονειρεύονταν στο παρελθόν, αλλά κανένας δεν είχε το θάρρος να την κάνει, και ο Πρόεδρος Τραμπ το έκανε», είπε.

Χθες το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στο δίκτυό του Truth Social: «Δεν είναι πολιτικά ορθό να χρησιμοποιούμε τον όρο “αλλαγή καθεστώτος”, αλλά αν το σημερινό ιρανικό καθεστώς δεν είναι ικανό να ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος;»

Μπροστά στην κριτική από ορισμένους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, που κατηγορούν τον Τραμπ ότι υπερέβη τις εξουσίες του για να εξαπολύσει αυτήν την επίθεση στο Ιράν, η Λέβιτ υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος ενήργησε εντός της νόμιμης εξουσίας του, στο πλαίσιο του Άρθρου 2 του Συντάγματος, ως αρχιστράτηγος των Ηνωμένων Πολιτειών».