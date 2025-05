«Επιχείρηση Αρμάτων του Γεδεών»: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας χερσαίας επίθεσης στη Γάζα - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος της βόρειας και νότιας Γάζας, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας που ονόμασε «Επιχείρηση Αρμάτων του Γεδεών».

Οι IDF ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τόσο τα στρατεύματα εν ενεργεία όσο και τα στρατεύματα εφέδρων «ξεκίνησαν εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη βόρεια και νότια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι «εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες, διέλυσαν τοποθεσίες τρομοκρατικής υποδομής και αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται σε θέσεις-κλειδιά».

𝐈𝐃𝐅 𝐭𝐫𝐨𝐨𝐩𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 “𝐆𝐢𝐝𝐞𝐨𝐧’𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐢𝐨𝐭𝐬”

Over the past week, the IAF conducted a…

