Επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης»: Πώς στήθηκε το μαζικό ουκρανικό χτύπημα στις ρωσικές βάσεις - Real.gr

Η επιχείρηση ήταν υπό την άμεση εποπτεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το BBC.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες για την ουκρανική επιχείρηση που είχε στόχο τουλάχιστον τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις και πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η επίθεση προκάλεσε την καταστροφή περισσότερων από 40 ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με πηγές από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) που επικαλείται το BBC, η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και σχεδιάστηκε με μυστικότητα για ενάμιση χρόνο, υπό την άμεση εποπτεία του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, έκανε μια φαινομενικά σχετική αναφορά στην τεράστια επιχείρηση με drones της χώρας του. Ο Γερμάκ δημοσίευσε την Κυριακή ένα emoji με έναν ιστό αράχνης τόσο στο κανάλι του στο Telegram όσο και στο X, σε μια φαινομενική αναφορά στο όνομα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρώτο κύμα από drones τύπου FPV στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, τα drones κρύφτηκαν σε αυτά τα κοντέινερ τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά μέσα δείχνει drones να ξεπροβάλλουν από την οροφή ενός τέτοιου κοντέινερ .

Όπως εκτιμά η ουκρανική πλευρά, η ζημιά που προκλήθηκε στις ρωσικές βάσεις ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημειώνεται πως μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται στρατηγικά βομβαρδιστικά TU-95, υπερηχητικά TU-22M3 καθώς και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης τύπου A-50, κρίσιμα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Όπως δήλωσε πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), «Οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν μεγάλη ειδική επιχείρηση με στόχο να καταστρέψουν βομβαρδιστικά του εχθρού» μακριά από το μέτωπο στη Ρωσία, δήλωσε η πηγή αυτή, λέγοντας πως επλήγησαν περισσότερα από 40 αεροσκάφη, περιλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95 και Tu-22.

Η πηγή δήλωσε πως η επίθεση έθεσε στο στόχαστρο τα αεροδρόμια των Ντιαγκουίλεβο, Ολένια, Ιβάνοβο και Μπελάια.

Εκείνο της Ολένια βρίσκεται στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο, σε απόσταση σχεδόν 1.900 χλμ. από την Ουκρανία.

Η ουκρανική πηγή δήλωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά στο αεροδρόμιο της Μπελάια, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στην ανατολική Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 4.200 χλμ από την Ουκρανία.

