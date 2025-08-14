Επιδημία χολέρας στο Σουδάν - Τουλάχιστον 40 νεκροί σε μια εβδομάδα - Real.gr

Quantcast
Επιδημία χολέρας στο Σουδάν - Τουλάχιστον 40 νεκροί σε μια εβδομάδα
Επιδημία χολέρας στο Σουδάν – Τουλάχιστον 40 νεκροί σε μια εβδομάδα

15:30, 14/08/2025
Επιδημία χολέρας στο Σουδάν – Τουλάχιστον 40 νεκροί σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 40 θάνατοι που συνδέονται με τη χολέρα έχουν καταγραφεί σε μια εβδομάδα στην περιφέρεια του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν που βρίσκεται σε πόλεμο, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Επιπλέον ενός γενικευμένου πολέμου, οι Σουδανοί αντιμετωπίζουν σήμερα τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και χρόνια», υπογράμμισε η μκο.

Μόνον στην περιφέρεια του Νταρφούρ, ομάδες των MSF παρείχαν ιατρική φροντίδα σε πάνω από 2.300 ασθενείς και κατέγραψαν 40 θανάτους την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της χολέρας», πρόσθεσε η οργάνωση.

Η σοβαρή αυτή ασθένεια, που μεταδίδεται από μολυσμένο νερό και τροφή, μπορεί να επιφέρει τον θάνατο σε μερικές ώρες, αν δεν παρασχεθεί θεραπεία.

Από τον Ιούλιο του 2024 περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας έχουν καταγραφεί στο Σουδάν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενώ η νόσος αυτή εξαπλώνεται «σε όλες τις πολιτείες του Σουδάν».

Ο πόλεμος που μαίνεται για τρίτη χρονιά στη χώρα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εκατομμύρια άλλοι, έχει προκαλέσει την, όπως τη χαρακτήρισε ο ΟΗΕ, «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Στη χώρα αυτή, όπου λόγω των μαχών έχουν αποκλειστεί οι βασικοί οδικοί άξονες και παραλύσει οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Οι οχηματοπομπές με βοήθεια έχουν σταματήσει και τα αποθέματα εξαντλούνται.

Εξάλλου η περίοδος των βροχών, η οποία εντείνεται τον Αύγουστο, ενδέχεται να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση.

