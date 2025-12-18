Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Real.gr

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον ποταμό Ντον και υπάρχουν θύματα

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον Ντον της Ρωσίας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης νωρίς την Πέμπτη.

«Ομάδες έκτακτης ανάγκης σβήνουν τη φωτιά στο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Σκριάμπιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αποφεύχθηκε διαρροή προϊόντων πετρελαίου. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες».

Νωρίτερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες, μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε.

Έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.