Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Real.gr

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον Ντον της Ρωσίας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης νωρίς την Πέμπτη.
«Ομάδες έκτακτης ανάγκης σβήνουν τη φωτιά στο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Σκριάμπιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
«Αποφεύχθηκε διαρροή προϊόντων πετρελαίου. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες».
Νωρίτερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες, μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε.
Έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.