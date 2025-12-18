Quantcast
Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - Real.gr
real player

Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

03:30, 18/12/2025
Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον ποταμό Ντον και υπάρχουν θύματα

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ροστόφ στον Ντον της Ρωσίας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης νωρίς την Πέμπτη.

«Ομάδες έκτακτης ανάγκης σβήνουν τη φωτιά στο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Σκριάμπιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αποφεύχθηκε διαρροή προϊόντων πετρελαίου. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες».

Νωρίτερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες, μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε.

Έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Διάγγελμα Τραμπ: Παρουσίασε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής του - Σκληρή κριτική στον Μπάιντεν - ΒΙΝΤΕΟ

Διάγγελμα Τραμπ: Παρουσίασε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής του - Σκληρή κριτική στον Μπάιντεν - ΒΙΝΤΕΟ

04:45 18/12
Γαλλία: Στόχος χάκερ το υπουργείο Εσωτερικών – Συνελήφθη ύποπτος, άγνωστη η κλίμακα της κυβερνοεπίθεσης

Γαλλία: Στόχος χάκερ το υπουργείο Εσωτερικών – Συνελήφθη ύποπτος, άγνωστη η κλίμακα της κυβερνοεπίθεσης

04:30 18/12
Ιταλία: Αθωώθηκε οριστικά ο Ματέο Σαλβίνι για το μπλοκάρισμα μεταναστών σε σκάφος της Open Arms

Ιταλία: Αθωώθηκε οριστικά ο Ματέο Σαλβίνι για το μπλοκάρισμα μεταναστών σε σκάφος της Open Arms

04:00 18/12
Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Επιδρομή της Ουκρανίας σε πλοίο στο Ροστόφ της Ρωσίας - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

03:30 18/12
Politico: «Όχι» πετρελαϊκών σε Τραμπ για επιστροφή στη Βενεζουέλα και μετά Μαδούρο - NYT: Συνοδεία ΠΝ του Καράκας στα τάνκερ

Politico: «Όχι» πετρελαϊκών σε Τραμπ για επιστροφή στη Βενεζουέλα και μετά Μαδούρο - NYT: Συνοδεία ΠΝ του Καράκας στα τάνκερ

03:00 18/12
Επιδημία γρίπης στη Γαλλία: Ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία: Ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες

02:30 18/12
Νομοσχέδιο ΕΔ - Αναγνωστοπούλου: Βαθμολογική καθήλωση των στρατιωτικών και έλλειψη προοπτικής

Νομοσχέδιο ΕΔ - Αναγνωστοπούλου: Βαθμολογική καθήλωση των στρατιωτικών και έλλειψη προοπτικής

02:00 18/12
Nομοσχέδιο ΕΔ - Αποστολάκης: Θίγεται το καθεστώς των υπαξιωματικών και μάλιστα αναδρομικά

Nομοσχέδιο ΕΔ - Αποστολάκης: Θίγεται το καθεστώς των υπαξιωματικών και μάλιστα αναδρομικά

01:45 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved