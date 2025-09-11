Επιφυλάξεις Μερτς για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Επιφυλάξεις Μερτς για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ
Επιφυλάξεις Μερτς για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ

11:00, 11/09/2025
Επιφυλάξεις Μερτς για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε την επίθεση του Ισραήλ εναντίον στόχων στο Κατάρ ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», απέφυγε ωστόσο να πάρει θέση σχετικά με πιθανές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «έλαβε γνώση» των προτάσεων της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά θέλει τώρα «να περιμένει την εσωτερική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον κυβερνητικό συνασπισμό» του. Η κυρία φον ντερ Λάιεν έχει ανακοινώσει την αναστολή της καταβολής της οικονομικής στήριξης της ΕΕ προς το Ισραήλ.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ καταδίκασε σήμερα την ακύρωση της πρόσκλησης του ισραηλινού μαέστρου Λαχάβ Σάνι από μουσικό φεστιβάλ στο Βέλγιο, χαρακτηρίζοντάς την ως «ντροπή για την Ευρώπη». «Με το πρόσχημα της υποτιθέμενης κριτικής σε βάρος του Ισραήλ, υπάρχει εδώ ένα πολιτιστικό μποϋκοτάζ. Πρόκειται για καθαρό αντισημιτισμό και επίθεση στα θεμέλια του πολιτισμού μας», δήλωσε ο κ. Βάιμερ, αναφερόμενος στην ακύρωση της εμφάνισης της Ορχήστρας του Μονάχου υπό την διεύθυνση του Λαχάβ Σάνι στο Φεστιβάλ της Φλάνδρας στην Γάνδη και τόνισε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα θέσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διοργανωτές επικαλέστηκαν την θέση του αρχιμουσικού ως μαέστρου της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ. Τον «αποτροπιασμό» τους εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους τόσο η πόλη του Μονάχου όσο και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της βαυαρικής πρωτεύουσας.

