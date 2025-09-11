Επικοινωνία Μακρόν-Τραμπ: Στην ατζέντα οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
00:30, 11/09/2025
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε απόψε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

