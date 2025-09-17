Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν - Τραμπ για την ενίσχυση των κυρώσεων στη Ρωσία - Real.gr

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν για την ενίσχυση των προσπαθειών ΗΠΑ – ΕΕ για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω της λήψης πρόσθετων κυρώσεων

«Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων. Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.