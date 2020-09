Επικοινωνία Πομπέο με Στόλτενμπεργκ για την κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως πρόσθεσε, οι δύο άνδρες συζήτησαν «για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ επανέλαβαν «τη σημασία της ενότητας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Pleased to speak today with @NATO Secretary General @jensstoltenberg to discuss de-escalation of the situation in the Eastern Mediterranean and reiterate the importance of NATO Alliance unity.