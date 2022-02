Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ-Ζελένσκι για την κρίση στην Ουκρανία: Απαιτείται «επειγόντως αποκλιμάκωση»

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει ότι απαιτείται «επειγόντως αποκλιμάκωση» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ουκρανία».

Spoke with president @ZelenskyyUa ahead of informal #EUCO

Closely following the situation on the ground.

Deescalation is urgently needed.

EU solidarity with #Ukraine