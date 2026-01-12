Επιμένει ο Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» - «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Κυριακή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους.

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.

Η Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.