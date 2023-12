Επιμένει ο Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αποκτήθηκαν νόμιμα»

«Είναι ξεκάθαρο από άποψη νόμου ότι τα μάρμαρα δεν μπορούν να επιστραφούν και ήμασταν κατηγορηματικοί σε αυτό», δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian. «Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου αναφέρει ότι για να γίνουν τα δάνεια πρέπει ο παραλήπτης να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα πράγματα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποδείξει ότι είναι με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή πρόθυμοι να το κάνουν αυτό.

Η άποψή μας και η θέση μας σχετικά με αυτό είναι απολύτως σαφής: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα την εποχή εκείνη».

