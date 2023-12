Επιμένει ο Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αποκτήθηκαν νόμιμα» - Laura Kuenssberg: «Αξίζει να ρίξεις μια ματιά στην γραβάτα του Bασιλιά μας»

«Είναι ξεκάθαρο από άποψη νόμου ότι τα μάρμαρα δεν μπορούν να επιστραφούν και ήμασταν κατηγορηματικοί σε αυτό», δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian. «Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου αναφέρει ότι για να γίνουν τα δάνεια πρέπει ο παραλήπτης να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα πράγματα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποδείξει ότι είναι με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή πρόθυμοι να το κάνουν αυτό.

Η άποψή μας και η θέση μας σχετικά με αυτό είναι απολύτως σαφής: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα την εποχή εκείνη».

Laura Kuenssberg: «Αξίζει να ρίξεις μια ματιά στην γραβάτα του Bασιλιά μας»

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος συχνά εκφράζει την αγάπη του για την Ελλάδα, εμφανίστηκε στη Σύνοδο COP 28 για το κλίμα που διεξάγεται στο Ντουμπάι, φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες. Η στυλιστική του επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη και από τους Βρετανούς δημοσιογράφους.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ στην οποία και παραχώρησε την επίμαχη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σχολίασε: «Μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον Βασιλιά σήμερα ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία και ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Δείτε την ανάρτησή της:

