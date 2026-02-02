Quantcast
Επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου - Real.gr
real player

Επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου

14:15, 02/02/2026
Επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι αυτοί διευκρίνισαν ότι η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη. Θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι οξυμένη και την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved