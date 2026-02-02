Επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ και συνάντηση με Νετανιάχου - Real.gr

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι αυτοί διευκρίνισαν ότι η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη. Θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι οξυμένη και την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.