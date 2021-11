Επίσκεψη Δένδια στην Γκαμπόν: Συναντήσεις και υπογραφή μνημονίου κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις

Όπως σημείωσε η χώρα έχει πάρα πολλά δάση, τα οποία προστατεύει και ένα τεράστιο πληθυσμό ελεφάντων, τον οποίο επίσης προστατεύει.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα επενδύσεων και βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στα θέματα αντιμετώπισης της Covid-19. Άλλωστε ο κ. Δένδιας παρέδωσε στην Γκαμπόν 200.000 εμβόλια κατά του κορονοϊού, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Ακόμη ανέφερε πως μετέφερε στον Πρόεδρο την πρόσκληση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου να επισκεφθεί στην Ελλάδα. Προσέθεσε δε πως ο Πρόεδρος της Γκαμπόν τον ενημέρωσε πως έχει ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν την Κέρκυρα και τους Παξούς, απ' όπου κατάγεται ο κ. Δένδιας.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γκαμπόν είναι σχέσεις αναπτυσσόμενες, όμως έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και γόνιμο, κοινό έδαφος για να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. «Η Γκαμπόν έχει εκλεγεί μη-μόνιμο μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και αναλαμβάνει από το 2022», σημείωσε και προσέθεσε: «Η Ελλάδα υποστήριξε αυτή την εκλογή. Και σ' αυτό λοιπόν το επίπεδο της διεθνούς νομιμότητας και του Δικαίου της Θάλασσας υπάρχει τεράστιο έδαφος συνεργασίας».

Κατά την επίσκεψή μου στη Γκαμπόν, έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας Ali Bongo Ondimba - During my visit to #Gabon, I was received by ???? President @PresidentABO. pic.twitter.com/fu35duivaX