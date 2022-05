Επίσκεψη έκπληξη της Τζιλ Μπάιντεν στην Ουκρανία: Συναντήθηκε με την Ολένα Ζελένσκα

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Σλοβακία αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων για να συναντήσει οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Η επίσκεψή της στην Ουκρανία είχε κρατηθεί μυστική έως την τελευταία στιγμή.

Η Τζιλ Μπάιντεν και Ολένα Ζελένσκα αγκαλιάστηκαν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προσέφερε ένα μπουκέτο λουλούδια στη σύζυγο του Ουκρανού προέδρου.

BREAKING: U.S. first lady Jill Biden made an unannounced visit to western Ukraine on Sunday, holding a surprise Mother’s Day meeting with the nation’s first lady, Olena Zelenska, as Russia presses its punishing war in the eastern regions. https://t.co/riS4UBhLF2

Είναι η πρώτη φορά που η Ζελένσκα εμφανίζεται δημοσίως από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο γυναίκες είχαν ανταλλάξει μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας» είπε η Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, που ήταν παρόντες μόλις ξεκίνησε η συνάντηση, σε μια μικρή τάξη ενός σχολείου που έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής προσφύγων.

Η Ζελένσκα της απάντησε στα ουκρανικά, με τις δηλώσεις της να μεταφράζονται από έναν διερμηνέα.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πολύ θαρραλέα πράξη σας», είπε.

«Διότι κατανοούμε τι χρειάζεται προκειμένου η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έρθει εδώ, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου όπου στρατιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν χώρα καθημερινά, όπου οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούν καθημερινά, ακόμα και σήμερα», συμπλήρωσε η Ζελένσκα.

On this Mother’s Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY