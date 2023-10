Επίσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα στο νότιο Ισραήλ: «Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη»

Αναλυτικά οι αναρτήσεις τους:

Ήμασταν στο Κφαρ Αζά. Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη. Θρηνούμε με τις οικογένειες των θυμάτων.

We were in Kfar Azza.

One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.

The horror of what happened here is unspeakable.

We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3