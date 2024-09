Επίσκεψη του Ιρανού προέδρου στη Βαγδάτη

Οι σχέσεις του Ιράν και του Ιράκ, χωρών με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, βελτιώθηκαν μετά την εισβολή στο Ιράκ που έκαναν οι ΗΠΑ το 2003 ανατρέποντας το καθεστώς του δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν, ορκισμένου εχθρού της Τεχεράνης.

Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πλέον σήμερα βασικός σύμμαχος της ιρακινής κυβέρνησης και έχει μεγάλη επιρροή στα μεγαλύτερα σιιτικά πολιτικά κόμματα και σε οπλισμένες οργανώσεις ενταγμένες επισήμως στα κρατικά σώματα ασφαλείας — τους πρώην παραστρατιωτικούς των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»).

#Iran’s President @drpezeshkian has been officially welcomed by #Iraq’s Prime Minister Mohammed Shia Al-Sudani in the neighboring country’s capital. pic.twitter.com/9jJQQsf11c