Επιστήμονες προειδοποιούν: Το βρετανικό στέλεχος του κορωνοϊού έχει μεταλλαχθεί και πάλι

Πηγή: BBC

Αν και αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, αυτά που χρησιμοποιούνται τώρα θα πρέπει να λειτουργούν ακόμη, λένε οι ειδικοί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη εντείνει τα μέτρα για τον έλεγχο της διάδοσης νέων στελεχών.

Τεστ για το νοτιοαφρικανικό στέλεχος ξεκινούν επειγόντως σε μέρη της Αγγλίας και περιορισμοί στα ταξίδια έχουν τεθεί σε ισχύ για να σταματήσουν να εισέρχονται περισσότερες περιπτώσεις από το εξωτερικό.

Οι ειδικοί που συνεργάζονται με τον οργανισμό δημόσιας υγείας Public Health England εντόπισαν ορισμένες περιπτώσεις του στελέχους του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μετάλλαξη E484K.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η μετάλλαξη υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αυτού του στελέχους, αναφέρει το BBC.

