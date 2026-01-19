Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: Αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ, δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη - Real.gr

Με επιστολή του στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συνδέδοντας μάλιστα το... Νόμπελ Ειρήνης με τις επόμενες κινήσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδος έγραψε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας πως δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται «αποκλειστικά με όρους ειρήνης», επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης και επανέλαβε την απαίτησή του να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο για λόγους ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η Δανία δεν μπορεί να την προστατεύσει από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail και το PBS News ο Τραμπ έγραψε: «Αγαπητέ Γιόνας, δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχει ούτως ή άλλως “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και βάρκες που προσάραξαν εκεί» συνέχισε.

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας» τόνισε.

Η επιστολή φέρεται να συντάχθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ και να διανεμήθηκε σε Ευρωπαίους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον από στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Αρχικά υπήρξαν αμφιβολίες για τη γνησιότητά της, ωστόσο ο Νορβηγός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αυθεντικό μήνυμα. Όπως δήλωσε, το έλαβε ως απάντηση σε δικό του μήνυμα – εκ μέρους και του προέδρου της Φινλανδίας – στο οποίο εξέφραζαν την αντίθεσή τους στους νέους δασμούς των ΗΠΑ και ζητούσαν αποκλιμάκωση.