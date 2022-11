«Επιτέλους η πόλη μου είναι ελεύθερη»: Δάκρυα, χαμόγελα και υποδοχές των Ουκρανών στρατιωτών με λουλούδια στη Χερσώνα - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Στις εικόνες που μετέδωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, Ουκρανοί χορεύουν κυκλικά, γύρω από μια φωτιά, στο ρυθμό του "Chervona Kalyna", ενός πατριωτικού τραγουδιού.

Έξω από την Χερσώνα στο χωριό Πραβνίνε, κάτοικοι που επιστρέφουν αγκαλιάζουν τους γείτονές τους. Κάποιοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

«Επιτέλους, νίκη!» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σβιτλάνα Γκαλάκ. «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι και τώρα όλα θα γυρίσουν στη θέση τους», είπε αυτή η 43χρονη γυναίκα που έχασε τον μεγάλο της γιο στη μάχη. «Είμαστε η Ουκρανία», είπε ο σύζυγός της, Βίκορ, 44 ετών.

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε επίσης σημαντικές καταστροφές στην περιοχή.

«Πριν φύγουν από τη Χερσώνα, οι κατακτητές κατέστρεψαν όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές - επικοινωνίες, παροχή νερού, θέρμανσης, ηλεκτρισμού», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εξουδετερώθηκαν 2.000 εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακτήσει τον έλεγχο σχεδόν 60 τοποθεσιών στην επαρχία της Χερσώνας.

Βολές εισερχόμενων και εξερχόμενων πυρών πυροβολικού συνέχισαν να εκρήγνυνται γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Χερσώνας και η αστυνομία είπε ότι στήνει σημεία ελέγχου μέσα και γύρω από την πόλη και σαρώνει για νάρκες που άφησαν πίσω τους οι Ρώσοι.

Ο δήμαρχος της Χερσώνας είπε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι «σοβαρή» λόγω της έλλειψης νερού, φαρμάκων και ψωμιού στην πόλη.

Μετά από οκτώ μήνες κατοχής από τις ρωσικές δυνάμεις, τηλεοπτικά προγράμματα της ουκρανικής κρατικής τηλεόρασης παίζουν και πάλι στη Χερσώνα. Και ο προμηθευτής ενέργειας της επαρχίας ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η πόλη έχει κρίσιμη έλλειψη, κυρίως σε νερό», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομάν Χολόβνια στην τηλεόραση. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα, δεν υπάρχει αρκετό ψωμί γιατί δεν μπορεί να ψηθεί: δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα».

Περίπου 200 αστυνομικοί έχουν επίσης αναπτυχθεί στη Χερσώνα για να στήσουν οδοφράγματα και να καταγράψουν και να τεκμηριώσουν «τα εγκλήματα των Ρώσων κατακτητών», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Ιγκόρ Κλιμένκο σε ανακοίνωσή του.

Ειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών που άφησαν πίσω οι ρωσικές δυνάμεις, καλώντας τους να «κινούνται με προσοχή». Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης σε κτίριο στη Χερσώνα.

Μια γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη κοντά στο αυτοκίνητό τους στο χωριό Μιλόβε, στην επαρχία, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανέφερε επίσης ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Μπερισλάβ.

