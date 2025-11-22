Επίθεση... φιλίας Τραμπ στο νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνι – Το τετ α τετ και οι χειραψίες στο Οβάλ Γραφείο - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι χωρίς τίποτα να θυμίζει τα πυρά που εξαπέλυαν οι δυο πολιτικοί αντίπαλοι το περασμένο διάστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, τον συνεχάρη για την εκλογή του, και οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στο θέμα της αντιμετώπισης του υψηλού κόστους διαβίωσης.

«Μόλις είχαμε μια σπουδαία συνάντηση πολύ καλή, πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε αυτή την πόλη που αγαπούμε να τα πάει πολύ καλά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν μια παραγωγική συνάντηση που επικεντρώθηκε σε ένα μέρος που θαυμάζουμε και αγαπάμε από κοινού, την Νέα Υόρκη, και στην ανάγκη να καταφέρουμε προσιτότητα για τους νεοϋορκέζους», ανέφερε από την πλευρά του ο Μαμντάνι.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον παλαιότερο χαρακτηρισμό του Μαμντάνι ότι ο Τραμπ είναι «φασίστας», ο νεοεκλεγείς δήμαρχος προσπάθησε αρχικά να εξηγήσει τις διαφορετικές τους απόψεις.

Ωστόσο, ο Τραμπ τον διέκοψε, χαμογελώντας και χτυπώντας τον φιλικά στο χέρι: «Είναι εντάξει, μπορείς απλώς να το πεις. Είναι πιο εύκολο από το να το εξηγήσεις – δεν με πειράζει!».

«Ναι», απάντησε με χαμόγελο ο Μαμντάνι.

🚨HOLY SHIT: Mamdani just called Trump a fascist standing right next to him: Reporter: “Are affirming that you think Trump is a fascist?” Trump: “That’s ok, you can just say it.” Mamdani: Yes. This is how it’s done!!

pic.twitter.com/4AjnXNsURr — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 21, 2025

Ο Μαμντάνι και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησαν τις διαφορές τους κατά μέρος και επικεντρώθηκαν στα προβλήματα κόστους ζωής που ο Μαμντάνι υπόσχεται να καταπολεμήσει.

«Μιλήσαμε για κάποια θέματα που έχουμε κοινή θέση. Όπως τη στέγαση και την ανέγερση κατοικιών, τις τιμές τροφίμων», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζοράν Μαμντάνι έκανε την απόλυτη ανατροπή στην κούρσα για την δημαρχία της νέας Υόρκης. Οργώνοντας κάθε γειτονιά της πόλης, κατάφερε να γίνει ο εκπρόσωπος εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων που πιέζονται από την ακρίβεια και την έλλειψη στέγασης.

«Πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, καθολική παιδική φροντίδα και φτηνότερα τρόφιμα. Το όνομά μου είναι Ζοράν Μαμντάνι», δήλωνε ο Μαμντάνι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. «Είναι κομμουνιστής! Θα πάμε σε κομμουνιστική… Είναι τόσο άσχημο αυτό για την Νέα Υόρκη» σημείωνε πριν από λίγο καιρό ο Αμερικανός Πρόεδρος…

Το κόστος ζωής που απασχολεί όλο και περισσότερους Αμερικανούς φαίνεται πως αποτέλεσε το κοινό έδαφος για τους δυο πολιτικούς αντιπάλους που έχουν ανταλλάξει συχνά βαρύτατους χαρακτηρισμούς.