Επίθεση με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα - Real.gr

Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης με drones ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για φόρτωση σε κομβική ενεργειακή υποδομή στη Μαύρη Θάλλασα, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters, επιθέσεις με drones διέκοψαν τη λειτουργία του τερματικού σταθμού του Caspian Pipeline Consortium (CPC) την Τρίτη, καθώς δύο πετρελαιοφόρα στοχοποιήθηκαν ενώ περίμεναν να φορτώσουν.

Τα πλοία που δέχθηκαν την επίθεση ήταν τα «Delta Harmony» και «Matilda». Το δεξαμενόπλοιο Delta Harmony, υπό σημαία Λιβηρίας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil.

Το τάνκερ Matilda, υπό σημαία Μάλτας, το οποίο επίσης επλήγη από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Karachaganak, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το κανάλι Fighterbomber στο Telegram, η πυρκαγιά στο Delta Harmony κατασβέστηκε, δεν υπάρχουν θύματα και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του.