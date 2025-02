Επίθεση με μαχαίρι στην Τσεχία: Συνελήφθη ο 16χρονος δράστης - Real.gr

Ένας 16χρονος ήταν ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι, σε πόλη της Τσεχίας.

Ο ανήλικος άφησε πίσω του δυο γυναίκες νεκρές, σε εμπορικό κέντρο.

Ο 16χρονος εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στα περίχωρα της Χράντετς Κράλοβε, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας.

‼️Two Women Murdered Inside a Shopping Centre in Czech Republic

‼️The attacker was a 16-year-old ‘Czech National’ who struck in the city of Hradec Kralove

‼️He attacked one of the women ‘inside one of the shops’, before he ambushed the other in the ‘back of another shop’. pic.twitter.com/HaPzfiHBlK

— James Goddard (@JamesPGoddard90) February 20, 2025