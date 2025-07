Ένοπλη επίθεση σε κτήριο στο Μανχάταν - Νεκρός ο δράστης, δύο σοβαρά τραυματίες - Real.gr

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην καρδιά του Μανχάταν, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην Park Avenue, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε σοβαρά έναν αστυνομικό και έναν πολίτη, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες από το New York Post και το CNN, που επικαλούνται πηγές της αστυνομίας.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

Το Πυροσβεστικό Σώμα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση για πυροβολισμούς γύρω στις 6:30 μ.μ. (τοπική ώρα) και απέστειλε άμεσα σωστικά συνεργεία στο σημείο. Η αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες επίσημες πληροφορίες.

Τοπικά τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν σκηνές εκκένωσης, με υπαλλήλους να εγκαταλείπουν το κτίριο με τα χέρια ψηλά. Το κτήριο στεγάζει, μεταξύ άλλων, τα γραφεία των Blackstone, Deutsche Bank, JPMorgan, καθώς και το Γενικό Προξενείο της Ιρλανδίας.

Suspect is believed dead after at least 1 NYPD officer and 2 civilians were shot in midtown Manhattan, multiple law enforcement sources told CNNhttps://t.co/ESFkM4Nk4b

— CNN (@CNN) July 29, 2025