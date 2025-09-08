Επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Ιερουσαλήμ - Πέντε νεκροί και πολλοί τραυματίες - Real.gr

Τους πέντε έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom, ενώ πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30», επεσήμανε η Μagen David Adom διευκρινίζοντας ότι δέκα ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Shaare Tzedek, μία από τους τραυματίες υπέκυψε μετά τη διακομιδή της εκεί.

«Ήταν μια πολύ σκληρή σκηνή», ανέφερε ο Φαντί Ντεκαϊντέκ, ένας νοσηλευτής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μagen David Adom. «Οι τραυματίες ήταν ξαπλωμένοι στον δρόμο και το πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Κάποιοι από αυτούς ήταν αναίσθητοι», πρόσθεσε.

Dashcam footage shows the moments of the deadly shooting attack at Ramot Junction in Jerusalem. Five people were killed and at least 11 others were wounded, including six seriously. Both terrorists, West Bank Palestinians, were shot dead. pic.twitter.com/w2OVu3cFOP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μία επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα … μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι. «Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.