Επίθεση σε σχολείο στην Αυστρία: Δέκα οι νεκροί – Πρώην μαθητής ο δράστης - Real.gr

Το έγκλημα έλαβε χώρα λίγο πριν από τη δέκατη επέτειο του μακελειού στο Γκρατς στις 20 Ιουνίου 2015, το οποίο άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος με το αυτοκίνητό του.

Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους και ο ένοπλος δράστης, είναι ο απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε σχολείο της πόλης Γκρατς στη νότια Αυστρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο την Έλκε Καρ, δήμαρχο της πόλης.

Την είδηση επιβεβαίωσε η αυστριακή αστυνομία σε ανάρτησή της στο X εκτιμώντας ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος του.

Η δήμαρχος του Γκρατς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή τραγωδία» και δήλωσε ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πιστεύεται ότι ένας μαθητής Λυκείου είναι ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους.

BREAKING: At least 10 people are shot and dead at a secondary school in #Graz, #Austria.

Number of people injured in the mass shooting. The police say that ten , including gunman, killed in the school shooting. The gunman took his own life. #CVE #PCVE pic.twitter.com/SykzfPhRqo

— Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) June 10, 2025