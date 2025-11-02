Επίθεση σε τρένο στη Βρετανία: Δύο επιβάτες σε κρίσιμη κατάσταση - «Καμία ένδειξη τρομοκρατίας» - Real.gr

Σχετικά με τη φονική επίθεση μέσα σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ, μίλησε πριν λίγο σε συνέντευξη Τύπου από τον σταθμό του Χάντινγκτον, η Βρετανική Μεταφορική Αστυνομία.

Ο ανώτερος αξιωματικός Τζον Λάβλεζ δήλωσε πως «μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά από το τηλεφώνημα στο 999, δύο άνδρες βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση». Οι ύποπτοι είναι ένας 32χρονος Βρετανός υπήκοος αφρικανικής καταγωγής και ένας 35χρονος Βρετανός υπήκοος καραϊβικής καταγωγής. Και οι δύο γεννημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Από τους εννέα επιβάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, τέσσερις έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Λάβλεζ τόνισε πως «σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό» και πρόσθεσε πως η έρευνα της Βρετανικής Αστυνομίας συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από τη φονική επίθεση που προκάλεσε πανικό μέσα στο τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες». Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένο ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

