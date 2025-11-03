Βρετανία: Η στιγμή που ο δράστης της επίθεσης σε τρένο εισβάλλει με μαχαίρι σε κουρείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο μέσα σε τρένο στην Αγγλία θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία «περιστατικά», που σημειώθηκαν την προηγουμένη αλλά και την ίδια μέρα στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου εφήβου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.

Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).

Η Daily mail δημοσιεύει βίντεο με την τρομακτική στιγμή που ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο ύποπτος του Χάντινγκτον, εισέβαλε σε ένα κουρείο στο Πίτερμπορο με ένα μαχαίρι, αμέσως μετά την υποτιθέμενη μαχαιριά που κατάφερε εναντίον 14χρονου αγοριού.

Ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς από το Πίτερμπορο εμφανίστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο του Πίτερμπορο, κατηγορούμενος για 11 απόπειρες δολοφονίας σε σχέση με τις επιθέσεις στο τρένο και μια άλλη στο ανατολικό Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου.

Η αστυνομία ξεκίνησε σήμερα έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τριών άλλων περιστατικών στο Πίτερμπορο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ενός άνδρα με μαχαίρι στο κουρείο το πρωί της υποτιθέμενης ένοπλης επίθεσης.

Μπήκε στο κατάστημα γύρω στις 7:25 μ.μ. στις 31 Οκτωβρίου – περίπου 15 λεπτά μετά από ένα άλλο περιστατικό στο οποίο ένας 14χρονος αγόρι μαχαιρώθηκε στο κέντρο της πόλης του Πίτερμπορο.