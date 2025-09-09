Επίθεση στη Ντόχα: Αναφορές για έξι νεκρούς - Δεν πρόκειται για άτομα από την ηγεσία της Χαμάς - Real.gr

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ το απόγευμα της Τρίτης (9/9), ως αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόταση των ΗΠΑ, να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, υπογραμμίζοντας πως κανείς εξ αυτών δεν ήταν ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα – ο Τζιχάντ Λαμπάντ Αμπού Μπιλάλ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ Χάγια, και τρεις «συνεργάτες» – ενδεχομένως σύμβουλοι αξιωματούχων ή σωματοφύλακες – ο Αμπντουλάχ Αμπού Χαλίλ, ο Μοάμεν Αμπού Ομάρ και ο Άχμαντ Αμπού Μάλεκ.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα.

Επιπλέον, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του υπαξιωματικού Μπαντρ Σάαντ Μοχάμεντ Αλ Χουμάιντι Αλ Ντοσάρι, που ήταν μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Lekhwiya) και εκτελούσε υπηρεσία στον χώρο που μπήκε στο στόχαστρο» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες» μεταξύ των ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε απόψε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί «αμέσως» εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. «Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. «Οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες στην περίπτωση που αρνηθεί», δήλωσε.

«Απολύτως δικαιολογημένη η επίθεση», δηλώνουν Νετανιάχου και Κατς

Σε κοινή δήλωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο υπουργός Άμυνας συνδέουν την επίθεση στη Ντόχα με τη σφαγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου χθες σκοτώθηκαν έξι Ισραηλινοί.

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας θεώρησαν ότι η επιχείρηση ήταν απολύτως δικαιολογημένη, δεδομένου ότι η ηγεσία της Χαμάς ξεκίνησε και οργάνωσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και από τότε δεν έχει σταματήσει να πραγματοποιεί δολοφονικές ενέργειες εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι επιθέσεις στη Ντόχα, που είχαν ως στόχο μια κατοικημένη περιοχή, φαίνεται να παραβιάζουν διάφορες διατάξεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της επιθετικότητας εναντίον ανεξάρτητων κρατών που προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Breaking | An Israeli air strike targets the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για τους ομήρους που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Χαμάς έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση από εμάς, την οποία λάβαμε από τον Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Είχε ενημερωθεί για την επίθεση ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Νετανιάχου: «100% δική μας η ευθύνη»

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, ισραηλινά Μέσα επικαλέστηκαν πληροφορίες πως υπήρξε πράσινο φως από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε πως η χώρα του σχεδίασε και πραγματοποίησε την επίθεση στην Ντόχα, εντελώς ανεξάρτητη.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών της τρομοκρατίας της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ το ξεκίνησε, το Ισραήλ διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Israel carried out a series of air strikes targeting the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/tUwMWS1Sl7 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

Επιβεβαιώνει την επίθεση ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μμε είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization’s operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

Αμεση αντίδραση από την Τεχεράνη

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τον Μάτζεντ αλ Ανσάρι, στόχος ήταν συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.