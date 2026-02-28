Επίθεση στο Ιράν: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων προς προορισμούς στη Μέση Ανατολή - Real.gr

Τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσαν σήμερα την ακύρωση πτήσεων σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν την αναστολή των δρομολογίων τους αφού έκλεισε ο εναέριος χώρος πολλών χωρών.

«Εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας» η Air France ακύρωσε σήμερα τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι σημερινές της πτήσεις με προορισμό το Ντουμπάι και το Ριάντ και οι αυριανές προς το Τελ Αβίβ.

Η Lufthansa, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους, ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν, την Αρμπίλ και την Τεχεράνη ως τις 7 Μαρτίου.

Εξάλλου αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ως αύριο Κυριακή, επεσήμανε η Lufthansa σε ανακοίνωσή της επικαλούμενη «την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss, που ανήκει στον ίδιο όμιλο, επεσήμανε ότι αναστέλλει τις πτήσεις τις από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου. «Με δεδομένο το κλείσιμο αρκετών εναέριων χώρων λόγω της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε επίσης να ακυρώσουμε τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο μεταξύ Ζυρίχης και Ντουμπάι», πρόσθεσε η Swiss.

Η British Airways ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν ως τις 3 Μαρτίου.

Η Norwegian ανέστειλε τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι ως τις 4 Μαρτίου.

Η Turkish Airlines, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό προορισμών στην περιοχή, ανέστειλε τις πτήσεις της προς δέκα χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Οι πτήσεις προς Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ιορδανία έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου», έγραψε ο εκπρόσωπος Γιαχία Ουστούν στο X, ενώ οι πτήσεις προς Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν έχουν ανασταλεί για σήμερα.

Η Air India αποφάσισε να αναστείλει «όλες» τις πτήσεις της «προς όλους τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής».

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ «μέχρι νεοτέρας».

Η ιταλική ITA Airways ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ως τις 7 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Λιβάνου της Ιορδανίας, του Ιράν και του Ιράκ μέχρι την ίδια ημερομηνία. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι αναστέλλονται ως την 1η Μαρτίου.

Η Emirates επεσήμανε ότι, καθώς πολλές χώρες έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους, αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.

Πολλές χώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ιράκ, του Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και εν μέρει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας «για τις πολιτικές πτήσεις» και κάλεσε τους ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας».