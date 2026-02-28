Επίθεση στο Ιράν: «Δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο», λέει η Νορβηγία - Η Ρωσία κατήγγειλε μια «επικίνδυνη περιπέτεια» - Real.gr

Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ρωσία επέκρινε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», εκτιμώντας ότι έχουν στόχο «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση διότι αρνείται να υποταγεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική» καταστροφή, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία», ανέφερε στο Χ το υπουργείο.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδονησίας εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να διευκολύνει τον διάλογο με σκοπό την αποκατάσταση μιας ευνοϊκής κατάστασης ασφαλείας και, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, είναι έτοιμος να μεταβεί στην Τεχεράνη για να διεξάγει διαμεσολάβηση», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.