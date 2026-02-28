Quantcast
Επίθεση στο Ιράν: Γερμανία και Πολωνία ανακοίνωσαν ότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα - Real.gr
real player

Επίθεση στο Ιράν: Γερμανία και Πολωνία ανακοίνωσαν ότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα

12:51, 28/02/2026
Επίθεση στο Ιράν: Γερμανία και Πολωνία ανακοίνωσαν ότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα

Η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων σήμερα το πρωί για τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ πρόσθεσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους του αναφορικά με την κατάσταση.

Από την πλευρά του ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι σημείωσε ότι είχε ενημερωθεί για τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χάρη στους διαύλους επικοινωνίας της χώρας με τους συμμάχους της.

“Χάρη στους διαύλους (επικοινωνίας) που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ”, έγραψε στο Χ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved