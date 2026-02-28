Επίθεση στο Ιράν: Η «τελική νίκη» πλησιάζει, λέει ο γιος του τελευταίου σάχη - Real.gr

Quantcast
Επίθεση στο Ιράν: Η «τελική νίκη» πλησιάζει, λέει ο γιος του τελευταίου σάχη

10:56, 28/02/2026
Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε σήμερα πεπεισμένος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα ηττηθεί μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

“Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική νίκη. Θέλω να βρεθώ στο πλευρό σας το συντομότερο δυνατό, ώστε μαζί να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανοικοδομήσουμε το Ιράν”, τόνισε ο Ρεζά Παχλαβί ο οποίος ζει εξόριστος στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

O Παχλαβί, ο οποίος έχει ζητήσει να εγκαθιδρυθεί κοσμική δημοκρατία στο Ιράν όμως δεν χαίρει καθολικής υποστήριξης μεταξύ των επικριτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προέτρεψε τους Ιρανούς να κάνουν υπομονή, αλλά στη συνέχεια να βγουν στους δρόμους.

“Αυτές τις ευαίσθητες ώρες και ημέρες πρέπει, περισσότερο από ποτέ, να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στον τελικό μας στόχο: να ανακτήσουμε το Ιράν”, είπε.

“Σας ζητώ να μείνετε στα σπίτια σας προς το παρόν και να φροντίσετε για την ασφάλειά σας. Παραμείνετε σε εγρήγορση και έτοιμοι ώστε, την κατάλληλη στιγμή – την οποία θα ανακοινώσω με ακρίβεια – να μπορέσετε να επιστρέψετε στους δρόμους για την τελική δράση”, επεσήμανε ο Παχλαβί.

Τον Ιανουάριο η ιρανική κυβέρνηση κατέστειλε με τη βία τις ευρείες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει στη χώρα.

