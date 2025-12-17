Επίθεση στο Σίδνεϊ: 22 τραυματίες ακόμη σε νοσοκομεία - Real.gr

Quantcast
Επίθεση στο Σίδνεϊ: 22 τραυματίες ακόμη σε νοσοκομεία

05:45, 17/12/2025
Τρεις ημέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση εναντίον συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, είκοσι δύο τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εννέα από τους ασθενείς παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση ως σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Δεν είναι σαφές αν ο νεαρότερος από τους δυο δράστες της επίθεσης –πατέρα και γιο 50 και 24 ετών –, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πενηντάρης πατέρας. Άλλοι κάπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος επρόκειτο να υποβληθεί σε ανάκριση της αστυνομίας αργότερα σήμερα. Κατά τις πληροφορίες του δικτύου, ο νεαρός φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Νωρίτερα, έγινε η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία.

Κατά δημοσιεύματα, ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

