Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση - Real.gr

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.