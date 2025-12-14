Eπίθεση στο Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δράστες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στη δημοφιλή παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ, με 10 νεκρούς και 26 τραυματίες, δείχνει έναν πολίτη ο οποίος με ηρωισμό ορμάει σε έναν από τους δράστες και αφού τον αιφνιδιάζει, του αρπάζει το όπλο και τον αφοπλίζει.

Ο δράστης σαστισμένος και με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του οπισθοχωρεί. Λίγο μετά ο γενναίος πολίτης που διακρίνεται στο βίντεο να φοράει λευκή μπλούζα δέχεται πυροβολισμό από άλλον τρομοκράτη και φαίνεται τραυματισμένος να πέφτει στον δρόμο. Στο ερασιτεχνικό βίντεο διακρίνεται ένας άλλος πολίτης που προστρέχει για βοήθεια και με πετώντας πέτρες στον αφοπλισμένο δράστη, που διακρίνεται να έχει σακίδιο στην πλάτη, τον κάνει να τραπεί σε φυγή.

Δείτε το βίντεο: