Επίθεση στην Αυστραλία: Ο Αλμπανέζι ανακοίνωσε εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων - Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή - Real.gr

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες,

Στόχος να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία, μετά την επίθεση στην διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή που άφησε πίσω 15 νεκρούς, χωρίς να λογαριάζεται ο ένας από τους δράστες.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Άντονι Αλμπανέζι.

Ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή στην Αυστραλία

Παράλληλα κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή, όπου συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την επίθεση των δυο ενόπλων στη συνάθροιση με την ευκαιρία εβραϊκής γιορτής στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζι ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου.