Επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας - Ένας νεκρός - Real.gr

Επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας - Ένας νεκρός
Επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ουκρανίας – Ένας νεκρός

05:15, 02/09/2025
Άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επιδρομής στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Μικόλα Καλάσνικ.

«Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε καθώς πυροσβέστες έσβηναν φωτιά σε χώρο στάθμευσης» μετά την επιδρομή, ανέφερε ο κ. Καλάσνικ μέσω Telegram.

Αναφέρθηκαν ζημιές «σε διάφορους τομείς της πόλης», έγιναν θρύψαλα τα παράθυρα πολυκατοικιών και ξέσπασαν φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικες εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.

